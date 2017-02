„Podvolená“ Francie? Kontroverzní reportáž mluví o diskriminaci žen

Prezidentská kandidátka Marine Le Penová z nacionalistické Národní fronty opakuje, že ochrání zemi před radikálním islámem, který chce podle ní Francii ovládnout. Dokazovat to má i nedávno odvysílaná reportáž o dění v Sevranu na severním předměstí Paříže.

Ze záběrů to vypadá, jako by se ženy schovávaly a veřejný prostor ovládali muži. Aktivistky z takzvané Brigády matek Nadia a Aziza se skrytou kamerou vcházejí do baru, kde sedí pouze muži a rozhodně je nevítají.