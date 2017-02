Lavrovova kritika v Mnichově: NATO se pořád chová jako za studené války

„Rozšiřování NATO vedlo v Evropě k nebývalému růstu napětí. Letos je tomu dvacet let, co jsme v Paříži podepsali smlouvu o vzájemných vztazích. A patnáct let od římské deklarace. Obě stály na závazku, že Rusko a Západ společně zajistí bezpečnost, budou respektovat své zájmy a důvěřovat si. Ne, že budou vytvářet demarkační linie. Jenže to nefunguje. Hlavně proto, že NATO dál zůstává institucí studené války.“