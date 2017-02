Nastal čas dělat víc, tlumočil Pence Trumpův vzkaz evropským spojencům

Díl odpovědnosti pro každého spojence

„Různí spojenci NATO dosáhnou cíle v odlišných letech. Myslím ale, že to bude v následujícím desetiletí. Někteří už podmínku dvou procent splnili - Spojené státy, Velká Británie, Polsko, Estonsko, Řecko. Rumunsko nyní deklarovalo, že se mu to podaří ještě letos. Litva a Lotyšsko pak příští rok,“ uvedl šéf NATO Jens Stoltenberg.

Česká republika může zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2025,

prohlásil šéf české obrany Martin Stropnický (ANO). Podle ministra zahraničí ČR Lubomíra Zaorálka je vše otázkou dohody. Nesmyslné by podle něj bylo, aby se Česko závazek snažilo splnit během několika málo let. „Kdybychom se rozhodli, že teď v krátké době naplníme ten závazek, tak si myslím, že by to byla pohroma,“ řekl.

Svůj díl odpovědnosti musí podle německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové nést každý spojenec. Ve svém projevu taky ministryně zdůraznila i význam celoevropských obranných aktivit. Ministryně také hned první den jednání upozornila, že není možné spoléhat se pouze na Spojené státy.