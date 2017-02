Nastal čas dělat pro společnou obranu víc, tlumočil Pence Trumpův vzkaz evropským spojencům

Pence připomněl závazek 28 členských zemí NATO z roku 2014 zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zatím to podle něj plní jen Spojené státy a čtyři další členské země. Nyní je potřeba, aby tak učinily i ty ostatní.

Americký prezident Donald Trump podle Pence očekává, že spojenci dodrží své slovo. „Slib prezidenta Trumpa zní: Budeme stát po boku Evropy, dnes a každý den. Mír přichází jen skrze sílu. Mohu vás ujistit, že pod vedením prezidenta Trumpa budou Spojené státy silné, silnější než kdy dříve,“ poznamenal viceprezident.