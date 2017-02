Popírač klimatických změn povede americkou Agenturu pro ochranu životního prostředí

Republikány ovládaný Senát schválil Pruitta do čela EPA navzdory snahám demokratických poslanců jeho potvrzení do funkce pozdržet. Demokraté počátkem února hlasování o šéfovi Agentury pro ochranu životního prostředí bojkotovali s poukazem na to, že Pruitt je velmi blízký energetickým firmám.

Oklahomský soud Pruittovi ve čtvrtek nařídil, aby do úterka odevzdal tisíce e-mailů, které si jako oklahomský ministr spravedlnosti vyměňoval s vysokými představiteli ropných a plynárenských společností, napsal zpravodajský server BBC News. Pruitt více než dva roky odmítal tyto e-maily vydat.