AP: Trumpův tým zvažuje nasazení Národní gardy proti migrantům. Bílý dům to popírá

Návrh memoranda, který je rovněž datován 25. ledna, uvádí, že gardisté by v případech vyšetřování, zatýkání a zadržování cizinců ve Spojených státech vykonávali funkce imigračních sborů. Text také popisuje, že jednotky národní gardy by byly aktivovány na základě partnerských programů mezi americkými státy a federální vládou.

AP poznamenala, že Bílý dům i ministerstvo vnitřní bezpečnosti dosud nereagovaly na žádost o komentář a o upřesnění statusu návrhu. Bílý dům pouze zprávu označil za falešnou. Návrh nicméně podle informací AP poslední dva týdny koloval mezi pracovníky ministerstva vnitřní bezpečnosti a o jeho obsahu úředníci diskutovali.

Většina guvernérů o celé věci mlčí

Dopad memoranda, pokud by bylo uplatněno, by byl podle AP dalekosáhlý. Polovina z více než 11 milionů lidí, kteří v USA pobývají nelegálně, žije právě ve zmíněných jedenácti amerických státech, kterých by se zapojení gardy týkalo. Tento propočet vychází z odhadů institutu Pew Research Center založených na datech sčítání obyvatel z roku 2014.

AP oslovila guvernéry dotčených jedenácti států. Všichni s výjimkou Texasana, který zatím neodpověděl, shodně tvrdí, že o memorandu nevěděli. To, zda by své národní gardy zapojili, odmítli komentovat, případně takovou debatu označili za předčasnou. Pouze guvernér Arkansasu Asa Hutchinson vyjádřil obavy z využití gardy. „Myslím, že by to pro naše gardisty byla přílišná zátěž,“ řekl.