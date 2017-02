Stovky migrantů vzaly útokem šestimetrový ostnatý plot v Ceutě a jsou v Unii

„Civilní garda v Ceutě odhaduje, že se do města možná podařilo proniknout pěti stovkám osob,“ uvedla na Twitteru ceutská záchranná služba. Červený kříž vyslal na místo pět sanitek, celkem se prý postaral o 400 migrantů.

Jde o další z řady pokusů migrantů převážně ze subsaharské Afriky dostat se do Unie přes španělská území na severu Afriky. Do Ceuty se během Nového roku snažilo dostat asi 1100 běženců, naprostou většinu z nich ale pořádkové síly vrátily zpět.

Jeden z policistů během násilností přišel o oko, dva migranti, kteří plot překonali, skončili v nemocnici. Běženci to zkoušejí buď přes plot, nebo plavou podél pobřeží, případně se schovávají do vozů mířících do Ceuty.