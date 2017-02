Pracovníci plantáže palmy olejné v Indonésii snědli vzácného orangutana

Ohrožená zvířata v Indonésii chrání zákon, aktivisté ale kritizovali společnosti, které palmový olej zpracovávají, že zavedly pravidla, podle nichž musí dělníci dbát na to, aby stromy neničili. Zvířata pak mohou zabíjet i proto, že mají obavy, aby právě neničila úrodu.

Ekologická skupina Centrum pro ochranu orangutanů také zdůraznila, že by tyto firmy v první řadě vůbec neměly získat povolení v oblastech, v nichž orangutani žijí. Počet orangutanů bornejských se během posledních šedesáti let snížil více než o polovinu. Existuje riziko, že by brzy mohli vyhynout, připomíná britský Independent.

Palmový olej je klíčovou složkou mnoha výrobků běžné spotřeby, jako jsou šampony, zubní pasta, zmrzlina či rybí prsty, a poptávka po něm v posledních desetiletích stoupá. Ekologičtí aktivisté dlouhodobě upozorňují, že masivní používání palmového oleje vyvíjí tlak na přeměnu tropických lesů na palmové plantáže a způsobuje rozsáhlé odlesnění například v Indonésii či Malajsii.

V poslední době se objevily kampaně za bojkot výrobků s palmovým olejem a někteří výrobci od jeho používání ustupují.