Trumpa odmítl vysloužilý viceadmirál Harward, s bezpečností mu radit nebude

Podle zástupce Bílého domu vysloužilý viceadmirál svoje rozhodnutí zdůvodnil „rodinnými a finančními závazky“. List The Financial Times ale píše, že Harward nabídku odmítl zčásti proto, že si chtěl do Bílého domu přivést svůj vlastní tým.

Kauza kolem Trumpova bezpečnostního poradce odstartovala minulý týden, kdy deník The Washington Post napsal, že Flynn jednal s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací.

Flynn to nejdříve popřel, později ale uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje. Trump pak požádal Flynna o rezignaci proto, že poradce jeho viceprezidentovi Miku Penceovi neřekl celou pravdu. Flynn tak ztratil prezidentovu důvěru.

Trump ale ve čtvrtek důrazně popřel, že by jeho volební poradci byli v kontaktu s Rusy či že by on sám byl v nějakém spojení s Ruskem. Rovněž odmítl spekulace, že by Flynna požádal, aby ještě před inaugurací jednal s ruským velvyslanectvím o sankcích.

Dobré vztahy Ameriky a Ruska by vzhledem k tomu, že obě země jsou jadernými mocnostmi, byly na místě, řekl ale ve čtvrtek prezident. „Vycházet s Putinem by byla dobrá věc,“ poznamenal Trump.

Republikáni žádají prošetření úniků do médií

Dva vysoce postavení američtí republikánští poslanci mezitím požádali úřad federálního generálního inspektora, aby prošetřil úniky informací z vyšetřování Flynnovy kauzy. „Úniky a dokonce nezákonné úniky tajných informací jsou ve Washingtonu po léta velký problém. Pokleslé The New York Times se musejí omluvit!“ napsal prezident na Twitteru. V dalším tweetu uvedl: „Pozornost se nakonec soustřeďuje na uličnické donašeče. Musejí být dopadeni!“

Bývalý poradce Trumpova volebního štábu Roger Stone televizi NBC řekl, že z Bílého domu prosakují informace proto, že někteří lidé nejsou vůči Trumpovi loajální. Úřad prezidenta je rozdělen na „osoby oddané Trumpovi a na ty, kdo jsou loajální Republikánskému národnímu výboru (RNC)“, řekl Stone s odkazem na vrcholný orgán Republikánské strany.

List The Wall Street Journal napsal, že někteří pracovníci amerických tajných služeb se snaží utajit důležité zpravodajské informace před prezidentem, protože mu nedůvěřují.