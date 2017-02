video Horizont ČT24: Aktivisté v Budapešti bojují proti pořádání olympijských her v zemi

Hnutí Momentum chce, aby se o kandidatuře vypsalo ve městě referendum. Aktivisté věří, že skoro 140 tisíc podpisů potřebných na referendum sesbírají. Platné bude, když přijde víc než polovina voličů. Vládě mají za zlé, že hlasování o tak velké zátěži pro rozpočet nevypsala sama.

Jeden ze stánků s peticemi má na starosti János Mécs. Podle něj je to nesmyslný megalomanský projekt. „Jde o naši budoucnost v Maďarsku. Zahrávají si s ní, ohrožují ji. A to chceme referendem zastavit,“ uvedl János Mécs, člen hnutí Momentum.

Vláda rozjela velkou kampaň

Lidé z přípravného týmu se k petici nechtějí vyjadřovat. Podle nich nejde o olympiádu, ale o jasný politický boj proti Orbánově vládě. Sám premiér hlasování neodmítá. „Pokud o tom lidé budou chtít rozhodnout, tak rozhodnou,“ uvedl maďarský premiér Viktor Orbán.

Olympiáda by podle vlády celé zemi daleko víc dala, než vzala. I proto nedávno rozjela v ulicích hlavního města kampaň, která maďarskou metropoli ukazuje jako moderní město plné života, kde se daří sportu a umění.

O nerentabilnosti her se pomalu přesvědčuje pořadatel poslední olympiády brazilské Rio de Janeiro. Uplynulo šest měsíců a tamní sportoviště začínají chátrat, navzdory slibům, že je dá město co nejvíc k dispozici obyvatelům. Ti se kvůli rozpočtu her museli hodně uskrovnit.

Podle sportovního komentátora ČT Vladimíra Drbohlava pořádání olympiády znamená totální proměnu infrastruktury města. Postup Budapešti mezi poslední kandidáty je podle něj spíše symbolický. Řada měst včetně například Hamburku se kandidatury sama vzdala, dodal.