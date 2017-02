První ministerské setkání Lavrova s Tillersonem se věnovalo boji s terorismem či Sýrii

Setkání Trumpa s Putinem? Stále není jasno

Lavrov také zdůraznil, že Moskva je připravená s Washingtonem ustavit odpovídající kontakty, jakmile nový americký prezident Donald Trump dobuduje svou administrativu. Bez dalších podrobností také řekl, že setkání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem je možné očekávat. Agentura Interfax mezitím s odvoláním na nejmenovaného Putinova poradce uvedla, že žádná dohoda o setkání obou prezidentů zatím není.

Hlavními tématy summitu má být situace v Africe a boj s příčinami migrační krize. „Ale to, co se děje na okraj setkání, tuto agendu absolutně zastínilo. Vždyť to je první příležitost pro novopečeného šéfa americké diplomacie, aby se osobně setkal se svými protějšky třeba z Turecka, Saúdské Arábie a jak už jsme říkali, i Ruska,“ uvedl zpravodaj ČT Václav Černohorský.