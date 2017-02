Hájit terorismus bude trestné, odsouhlasil Evropský parlament

Trestným činem budou cesty do zahraničí s cílem připojit se k teroristické skupině, účast na výcviku teroristů nebo veřejná obhajoba terorismu. Unijní země si rovněž budou povinně vyměňovat informace o trestních řízeních souvisejících s terorismem.



Další schválené nařízení se týká zpřísnění kontrol na vnější hranici EU. U každého cizince, ale rovněž u všech občanů unijních zemí, budou úřady zjišťovat, zda doklad totožnosti, kterým se prokazuje při cestě do některého ze států Unie či opačným směrem, není evidován v databázi ukradených či ztracených dokladů. Kontrolovat se bude i to, jestli jméno není na seznamu hledaných osob.