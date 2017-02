Proč někoho mučit? Všechno víme, odmítl Asad obvinění Amnesty International

Zpráva vznikla na základě svědectví 84 lidí, mezi nimiž byli strážci, vězni a soudci. Asad je označil za „dezertéry a opozici“, dokument je proto podle něj nevyvážený. Že by docházelo ve věznicích k mučení, prezident odmítá. Režim by byl sám proti sobě, kdyby lidi mučil, protože by se tak připravil o širokou podporu, kterou mezi občany stále má, podotkl prezident.

V rozhovoru také odmítl možnost vyslání mezinárodních pozorovatelů do Sýrie. „Rozhodně ne, jde o otázku svrchovanosti. Souhlasili byste, kdyby vaše vláda chtěla přijmout syrskou delegaci, aby vyšetřovala důvody, proč vaše armáda za prezidenta (Nicolase) Sarkozyho a pak (Francoise) Hollandea zaútočila na Libyjce a desítky nebo stovky tisíc jich zabila? Mohli bychom vyšetřovat, kolik peněz Sarkozy dostal od (libyjského vůdce Muammara) Kaddáfího? To je otázka svrchovanosti, nedovolíme, aby sem přijela Amnesty, a to pod jakoukoli záminkou,“ řekl Asad.

S radikály z Islámského státu (IS) budou jeho síly bojovat všude, kde IS působí, tedy kromě Rakká také v Palmýře, okolí Damašku a na východě Sýrie. „Nejedná se jenom o Rakká, to je pouze jejich symbol,“ řekl.

Syrský vládce pak kritizoval Francii za její zahraniční politiku. Podle něj podporuje teroristy v Sýrii a je tak přímo zodpovědná za zabíjení v jeho zemi. Francouzský prezident Francois Hollande prý dal nedávno najevo, že nebylo dobře se v roce 2013 do války zapojit. Asad znovu zdůraznil, že umírnění rebelové jsou ve skutečnosti teroristé.

Neodpustil si také poznámku na adresu současné hlavy Francie, která se těší nejnižší popularitě v historii země. Francie pomáhá v rámci mezinárodní koalice vedené USA s nálety na pozice IS.

Asad: Trumpův výnos cílí na teroristy, ne na syrský lid