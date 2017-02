Palestinský vyjednavač: Trump poskytl Izraeli volnou ruku

Podle Irikáta je jedinou alternativou Netanjahuovy představy o zavedení „apartheidu“ žít v „jednom sekulárním a demokratickém státě na území historické Palestiny, kde budou mít všichni, křesťané, muslimové a židé, stejná práva“.

To však neodpovídá názoru mnoha Izraelců, kteří si přejí, aby byl Izrael židovským státem. Na Trumpova slova reagoval také palestinský radikální Hamas, jenž vládne Pásmu Gazy. „To, co Trump řekl, je nové, ale ať říká cokoli, my v Hamasu stále věříme v to, že jedinou cestou k osvobození naší země od izraelské okupace je odboj. USA nyní kryjí agresi, okupaci a konfiskaci palestinské země. Spojené státy k otázce lidských práv pro Palestince nepřistupují vážně,“ řekl mluvčí Hamasu Hazím Kásim.

One State Solution for Israel-Palestine? With equal rights for all? Won't happen. Diversion. End of Israel. https://t.co/YFDchTbawW — Carl Bildt (@carlbildt) February 16, 2017

Trumpova nejasná strategie

Podle komentátora izraelského levicového deníku Haarec se tisková konference Netanjahua a Trumpa vyznačovala rozporuplnými výroky, politickými slogany, odlišnými stanovisky odloženými elegantně stranou a neznalostí. Trump a jeho okolí mají podle listu velmi omezené vědomosti o podstatě izraelsko-palestinského konfliktu a nejsou schopni formulovat pevnou strategii.

Když Trump řekl, že pro něj je jedno, zda nakonec vzniknou dva státy nebo jeden, znamená to podle listu, že Trump Izrael vhání do náruče společného státu Židů a Arabů, což si většina Izraelců nepřeje. V Izraeli se hovoří spíš o autonomii pro Palestince nebo o jejich státě, který nebude mít všechny atributy státu. „Dá se pochybovat o tom, že Trump sám rozumí tomu, co řekl,“ napsal Haarec.