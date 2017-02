Trump se postavil za Izrael a uvítal by mír s Palestinci

Spojené státy velmi stojí o mír mezi Izraelem a Palestinci, vznik dohody záleží na obou znesvářených národech. Po setkání v Bílém domě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ten řekl, že bude o usmíření Izraele a Palestiny usilovat a že by se do nové mírové iniciativy mohlo zapojit vícero zemí.