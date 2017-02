Vysoká hra v justici USA. Federální soud chce kauzu dekretu řešit co nejrychleji

Americký federální soud odmítl výzvu ministerstva spravedlnosti a chce případ kolem sporného dekretu o migraci vyřešit co nejdříve. To by znamenalo mimo jiné možnost obejít odvolací soud – právě ten odmítl vyhovět Donaldu Trumpovi a sporný dekret odblokovat. Nadále ale platí lhůta, ve které má možnost verdikt přehodnotit.