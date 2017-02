Flynn krátce poté, co mu Trump vyslovil důvěru, rezignoval

V rezignačním dopise Flynn, jehož kopii americká média zveřejnila, uvedl, že během rychlého spádu své kauzy nedopatřením nesdělil viceprezidentovi Miku Penceovi úplné informace o kontaktech s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem.

Podle deníku The Washington Post Flynn jednal ještě před prezidentskou inaugurací s Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Flynn to nejdříve popřel stejně jako Pence, který s poradcem hovořil, později přes svého mluvčího Flynn uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje.