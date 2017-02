HRW: Asadův režim během závěrečné bitvy o Aleppo zabíjel civilisty chlórem

Organizace HRW dospěla k závěru o útocích zakázanými chemickými zbraněmi na základě rozhovorů s očitými svědky a analýzy videí a fotografií ukazujících, jak vládní vrtulníky shazovaly barely s chlórem na vybrané cíle v Aleppu. K incidentům mělo docházet od 17. listopadu do 13. prosince.

Syrské vládní síly podporované Ruskem a šíitskými milicemi zahájily v listopadu ofenzivu s cílem dobýt strategické Aleppo, které bývalo obchodním centrem země. Před koncem roku se jim to podařilo.

Video of Aleppo: Chlorine Gas Kills Children, Civilians

Občanská válka si dosud vyžádala na čtvrt milionu mrtvých, na útěku je odhadem 11 milionů lidí, z toho velká část uprchla do zahraničí. Zprvu jednotná protiasadovská opozice se postupně rozpadla na více skupin, mezi nimiž jsou i radikální islamisté, jako například Islámský stát. Tyto skupiny bojují i mezi sebou navzájem.

Sýrie podepsala úmluvu v roce 2013 pod ruským tlakem. Damašek tehdy souhlasil s vydáním svých chemických zbraní mezinárodnímu společenství, a to z obav z přímého vojenského zásahu USA. HRW nyní vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby uvalila sankce na vysoce postavené syrské představitele, ale tuto iniciativu by pravděpodobně Rusko jako stálý člen rady s právem veta zablokovalo.

My nic, to povstalci, ozývá se z Damašku a Moskvy

I Francie a Británie naléhají na Radu bezpečnosti, aby zakázala prodej vrtulníků do Sýrie a vyhlásila sankce proti syrským armádním činitelům, kteří mají co do činění se syrskými chemickými zbraněmi.

Syrská vláda používání chemických zbraní dlouhodobě popírá ‒ spolu s Ruskem z jejich nasazení naopak několikrát obvinila povstalce.