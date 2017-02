Nová zkáza v Palmýře. Rusové ukázali snímky z dronu

AFGHÁNISTÁN – Fundamentalistický režim hnutí Taliban dal v únoru 2001 rozkaz vyhodit do povětří kamenné sochy Buddhů v údolí Bámjánu, které byly do výklenků kilometr dlouhé pískovcové stěny vytesány v průběhu druhého až pátého století našeho letopočtu pravděpodobně z popudu nejslavnějšího vládce kušánské říše Kanišky. Příkaz k jejich likvidaci vydal přímo šéf Talibanu mulla Muhammad Umar. Po zničení soch se vzedmula vlna protestů na celém světě. Několikadenní apokalyptické dílo zkázy dokončili přívrženci Talibanu v březnu 2001. Záminku našel netolerantní režim v islámském zákazu zobrazovat živé bytosti, zvláště pak ty, které by mohly posloužit jako objekt uctívání.