Kim Čong-un patrně poslal špiona do Prahy, aby zde hlídal severokorejského velvyslance

Kim Pchjong-il byl skutečně od konce 70. let v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky ve své domovské zemi. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu. „Ty zprávy, které o něm máme, říkají, že v mládí byl velice společenský. Byl to takový playboy. Pořádal spoustu večírků. Zároveň je ambiciózní a schopný,“ přibližuje Chlada.

Před svým převelením do Česka byl Kim Pchjong-il šestnáct let severokorejským velvyslancem v Polsku. Podle deníku Čoson ilbo si tam vytvořil širokou síť vztahů a kontaktů, což z něj udělalo vlivného hráče na mezinárodním poli a dostalo ho do pozice potenciální hrozby pro Kim Čong-una. Ten se proto prý rozhodl strýce náhle přesunout do Česka.

„Určitá skupina prominentních severokorejských přeběhlíků pohlíží na Kim Pchjong-ila jako na člověka, který by mohl sehrát významnou roli v případě, že by padl režim. Jednak kvůli tomu, že pochází z té správné rodiny a je tolik podobný Kim Ir-senovi, takže by mohl být přijatelný pro Severokorejce. Ale i kvůli tomu, že má zkušenosti se životem v zahraničí,“ podotýká Barbora Šámalová, zpravodajka ČT v jihovýchodní Asii.

„Pokud by se Kim Pchjong-il rozhodl jít do politiky a něco dělat v exilu, tak má do České republiky brány otevřené. A samozřejmě z hlediska severokorejského režimu by to byla obrovská rána, protože těžce nese, když ho zejména vysoce postavené osoby opouští,“ míní koreanista Petr Bláha.

Případné exilové vládě ale podmínky ve světě nyní moc nepřejí. A Kim Pchjong-il je stále členem vládnoucí elity a asi si dobře uvědomuje, že opouštět ji se nevyplácí. „Pokud by se rozhodl emigrovat, tak by ohrozil jak některé rodinné příslušníky, tak své spolupracovníky nebo osoby, které jsou na něj navázány. Byl by tam určitě tlak ze severokorejské strany a myslím si, že by byl v ohrožení života, ať by byl kdekoliv,“ uzavírá Chlada.