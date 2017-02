Erdogan: Konečným cílem turecké operace v Sýrii je vyčištění Rakká od islamistů

Exilová organizace SOHR Erdoganovo tvrzení nepotvrdila. Informovala ale o intenzivních bojích na severním, západním a jižním okraji tohoto města, tureckém bombardování a dělostřelecké palbě. Turecko dlouho prosazuje zřízení „bezpečné zóny“ pro civilisty na severu Sýrie, odkud by byli vytlačeni bojovníci IS a kurdských milicí YPG. Taková oblast by ale podle Ankary musela být chráněna bezletovou zónou.

Erdogan podle agentury Reuters řekl, že o tomto záměru znovu jednal se Spojenými státy a Ruskem. Turecko je podle něj připraveno zajistit práce na infrastruktuře v dané oblasti, pomoci bránit migraci obyvatelstva ze Sýrie a umožnit těm, kdo uprchli do Turecka, návrat domů.

Velká města bez nadvlády IS už letos?

Na obklíčení města Rakká se připravuje i Západem podporovaná vojenská koalice Demokratické síly Sýrie. Oznámil to britský ministr obrany Michael Fallon. Rakká je hlavním centrem bojovníků Islámského státu v Sýrii a po Mosulu druhou baštou teroristů v regionu.

Ministr obrany očekává, že v Iráku se velká města podaří zbavit nadvlády Islámského státu v průběhu letošního roku. V Mosulu se už irácké armádě podařilo v lednu osvobodit východní část města. Teď přeskupuje jednotky, aby je mohla nasadit i na západě. Ofenziva tam má začít v příštích dnech.

„Doufám, že izolace bude dokončena na jaře. Pak může začít operace na osvobození Rakká. Bude to znamenat začátek konce této strašné organizace,“ zdůraznil Fallon.