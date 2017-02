Fillona čeká kvůli skandálu se zaměstnáváním manželky soudní řízení

Koncem ledna prohlásil, že jediná věc, která by mu mohla zabránit kandidovat ve volbách, je situace, kdy by byla v sázce jeho čest a kdy by byl vyšetřován.

Podle čerstvých průzkumů ho však skandál poškodil a až 70 procent Francouzů chce, aby se kandidatury vzdal. Průzkumy mu nyní nedávají naději, že postoupí z prvního kola, protože v něm podle nich skončí až třetí.