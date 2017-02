Referendum o ústavě bude v Turecku podle volební komise 16. dubna

Bude moci vydávat dekrety, ohlašovat výjimečná opatření, jmenovat ministry a vysoké státní představitele nebo rozpustit parlament. Erdoganovi stoupenci reformu považují za záruku stability, odpůrci ale za cestu k autoritářskému státu.

Reforma rovněž rozšíří parlament ze současných 550 na 600 křesel a volby do něj se budou konat po pěti letech, nikoli po čtyřech, jak tomu bylo dosud. Parlamentní volby se mají konat společně s prezidentskými. Prezident bude moci být stranický a bude mít povoleno stát v čele své strany. Minimální věk pro kandidaturu do parlamentu se sníží ze současných 25 na 18 let.