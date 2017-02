Wintonova dcera apeluje na britskou premiérku, aby nezavírala program pro dětské uprchlíky

Sir Nicholas Winton pomohl před začátkem druhé světové války z tehdejšího Československa uprchnout téměř 670 dětí, většinou ze židovských rodin.

„Zákaz pro uprchlíky amerického prezidenta Trumpa je ozvěnou hrozného selhání lidského ducha, kdy těsně před zahájením druhé světové války země za zemí zavíraly své hranice židovským uprchlíkům, kteří potřebovali naléhavě ochranu. Otec věděl, že všichni sdílíme odpovědnost za ostatní muže a ženy, odpovědnost nabídnout bezpečné místo těm, kdo prchají před pronásledováním. Říkával, že není-li to nemožné, pak se něco může a musí udělat,“ apeluje v dopise

Wintonová.

Britští vládní konzervativci loni odmítli návrh, který měl nařídit vládě přijmout 3000 dětských uprchlíků, kteří uvázli bez doprovodu na různých místech Evropy. S návrhem přišel Alfred Dubs, který byl jedním ze židovských dětí z Československa, které koncem 30. let před nacisty zachránil Nicholas Winton. Současná konzervativní vláda by pravděpodobně odmítla přijmout děti utíkající před nacisty, prohlásil tehdy zklamaný Dubs.

Krok vlády vyvolal vlnu kritiky

Vláda tento týden oznámila, že Británie už přijala 200 dětí bez doprovodu a po přijetí dalších 150 program přijímání mladých imigrantů bez doprovodu rodičů ukončí. Ministryně vnitra Amber Ruddová to zdůvodňovala obavami, že by program britské vlády mohl povzbudit některé rodiče z Blízkého východu a Afriky, aby své děti poslali na nebezpečnou cestu do Evropy.

Toto rozhodnutí kritizovaly nevládní organizace, osobnosti veřejného života i zástupci opozice. Arcibiskup z Canterbury Justin Welby uvedl, že je z rozhodnutí vlády „smutný a v šoku“. Labouristická poslankyně Diane Abbottová vládu obvinila, že svým rozhodnutím nechala na holičkách tisíce dětí, a vystavila je tak nemocem, obchodu s lidmi a bídě. Podle poslankyně Skotské národní strany Joanny Cherryové se kabinet premiérky Theresy Mayové tímto krokem přibližuje kontroverzní Trumpově politice.