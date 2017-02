Trump zvažuje nový příkaz ohledně imigrace. Počítá s extrémním prověřováním

Prezident potvrdil, že věří ve své vítězství v právním sporu ohledně vydaného nařízení. „Naneštěstí to vyžaduje určitý čas. Tuto bitvu vyhrajeme. Máme však také řadu jiných možností, včetně vydání zcela nového příkazu,“ dodal.

Upozornil, že pokud by se pro nový příkaz skutečně rozhodl, mohl by ho vydat už v pondělí nebo v úterý. „Budeme mít velmi, velmi přísný systém prověřování. Nazývám to extrémním prověřováním. To nám zajistí solidní bezpečnost. Do naší země budou přicházet jen lidé s dobrými úmysly,“ upřesnil.