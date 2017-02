Bývalý džihádista: Úkolem muslimů je přesvědčit ostatní národy, že islamisté jsou naši nepřátelé

Byl to tvrdý život, ale nemohu popřít, že mě to období velmi formovalo. Když si projdete peklem v různých zemích, přežijete to a pak se odvážně rozhodnete bojovat s extremisty a teroristy, tak můžete všechny ty své staré zkušenosti, mnohdy velmi drsné, proti radikálům využít.

Od druhé poloviny 90. let žije v Londýně, kde se postupně zcela distancoval od myšlenek radikálního islámu. V současnosti je ředitelem londýnského think-tanku Quilliam Foundation , jenž radí vládám, jak čelit projevům extremismu. „Teď válčím i s teroristy, už nejen s extremisty. A jsem na to velmi hrdý,“ dodává Benotman.

To bylo díky konfliktu v Afghánistánu, kde bylo mnoho skupin (bojujících proti sovětské invazi). Někdy jsme spolupracovali, ale ohledně mnoha věcí jsem s ním nesouhlasil. Když začal Usáma bojovat se Západem a spustil tu svou šílenou absolutní válku proti všem, postavil jsem se proti němu. Když začnete bojovat proti civilistům, je to nesmysl a barbarský skutek, který nelze akceptovat. Jsem silně proti tomu a je to proti všem mým hodnotám.

Takže ten vztah vzešel z toho, že jsme byli fyzicky přítomni na stejném místě, v Afghánistánu a Súdánu. A v určitý moment jsme se účastnili stejného konfliktu. To však neznamená, že bychom spolu dobře vycházeli, to v žádném případě ne. Je dobře známá věc, že jsem byl jedním z jeho hlavních kritiků.

Říkáte, že islám nemá nic společného s islamismem. Myslíte si, že my, nemuslimové, jsme schopni tuto vaši myšlenku akceptovat, když teroristé zabíjejí ve jménu džihádu a vykřikují přitom: „Alláh je veliký“?

Myslím si, že to je zodpovědností právě muslimů zajistit, že vy to pochopíte. A to nejen tím, co budeme říkat, ale i co v tomto směru uděláme. Je úkolem nás, muslimů, přesvědčit ostatní národy, že tito lidé jsou nejen vaši, nýbrž také naši nepřátelé.

Na přednášce v Praze jste prohlásil, že islámští radikálové zneužili

nepokoje arabského jara k rozšíření svého vlivu. Proč k tomu došlo?

To, co se stalo, je pro Araby velká katastrofa. Někteří lidí si myslí a já možná tento názor sdílím, že my jako Arabové dnes nemáme odvahu jít ke kořenům celého problému. Tím není jen samotný terorismus, ale i celá jeho infrastruktura, jeho ideologie - svět myšlenek, hodnot a názorů. To je základní příčina nárůstu radikálního terorismu. Do budoucna to znamená, že je nutné se pustit do velmi bolestivého procesu zkoumání vlastní kultury, což bude skutečně obtížné.



(redakčně kráceno)