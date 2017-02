Trestáni svým režimem. Co zažívají oběti čínských výslechů

„Pořád mi opakovali, abych 'vysvětlil problémy'. Kolik prý jsem dostal peněz? Donutili mě, abych si to vymyslel. Musel jsem si to vymyslet – pokud bych to neudělal, zmlátili by mě,“ svěřil se jeden z bývalých zadržovaných.

Čínský prezident Si Ťin-pching po svém nástupu do čela komunistické strany na konci roku 2012 zahájil rozsáhlé tažení proti korupci, která podle něj ohrožuje samu existenci strany. Slíbil přitom, že se zaměří na úředníky na všech úrovních.