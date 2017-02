Média: Trumpův poradce jednal s Rusy o sankcích ještě před inaugurací

„Podle interpretace novináře z NYT, který se na zprávě částečně podílel, měl Flynn Kisljaka uklidňovat ve smyslu - teď na sankce nereagujte a my se to pak pokusíme nějak zahladit, až se dostaneme do vlády,“ uvedl Řezníček. Zároveň připomněl, že „Vladimir Putin se po těchto sankcích trochu stáhnul a nenásledovala žádná reciproční opatření“.

Podle WP podporují tuto interpretaci dva z devíti zdrojů, na které se list odvolává. Všech devět pak tvrdí, že Flynn skutečně o sankcích s Kisljakem mluvil.

„Pokud by to skutečně byla pravda, tak by to znamenalo nejen to, že Michael Pence lhal o tom telefonátu a interpretaci toho, co spolu Flynn a Kisljak probírali. Zároveň jde ale o to, že podle amerického práva člověk, který není oficiálně ve vládě - a to Michael Flynn tehdy ještě nebyl, byl jenom budoucím poradcem pro národní bezpečnost - nemá právo vyvíjet aktivity na diplomatickém poli,“ upozornil Řezníček.

FBI Flynnovy styky s Kisljakem prošetřuje

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) podle WP pokračuje ve zkoumání Flynnových styků s Kisljakem. Podle agentury Reuters měl Flynn 29. prosince, den po Obamově rozhodnutí o sankcích, pět telefonátů s ruským velvyslancem.