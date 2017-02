Historik Grabowski: Poláci za války zavraždili nebo předali nacistům přes 200 tisíc Židů

Během druhé světové války zavraždili Poláci přímo či nepřímo víc než 200 tisíc Židů. Izraelskému listu Haaretz to řekl polský historik Jan Grabowski, autor knihy „Hunt for the Jews“ (Hon na Židy). V ní mapuje, jak Poláci vraždili a hlásili nacistům Židy, kteří je během holocaustu požádali o pomoc.