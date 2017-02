Rusko se bojí expanze Islámského státu do středoasijských zemí

Rusko se vyslovilo proti stahování amerických vojáků z Afghánistánu. Podle zvláštního vyslance prezidenta Vladimira Putina by totiž takový krok mohl vést k další expanzi bojovníků takzvaného Islámského státu do středoasijských zemí, zejména Tádžikistánu a Turkmenistánu. V takovém případě by se do jejich obrany zapojila i Moskva.