Fillonova omluva nezabrala, Francouzi chtějí, aby z prezidentského klání odstoupil

Fillon tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil a odstoupit odmítá. Za to, že v minulosti zaměstnával manželku a děti jako své poslanecké asistenty, se ale Francouzům omluvil. Připustil, že nyní se na zaměstnávání příbuzných nahlíží negativně a že z pohledu udělal chybu.

Kvůli skandálu už ale přišel o pozici favorita. Podle průzkumu z tohoto týdne by v dubnovém prvním kole skončil až třetí s dvaceti procenty hlasů.

Do druhého kola 7. května by postoupila kandidátka krajní pravice Marine Le Penová a nezávislý kandidát Emmanuel Macron, který by podle tohoto průzkumu s převahou vyhrál (se 65 procenty ku 35 procentům Le Penové).