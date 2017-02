Irácký ministr zahraničí: Zničení islamistů komplikuje, že využívají živé štíty

Očekávali jsme, že na našem území skončí Islámský stát do konce roku 2016, ale poté, co byli jeho bojovníci obrněni těly nevinných lidí, tak se toto oddálilo. V pořadu Události, komentáře to řekl ministr zahraničních věcí Irácké republiky Ibráhím Džáfarí. Od svých partnerů čeká ještě hodně pomoci v boji s islamisty i následnou obnovou iráckých měst. Současně si prý přeje úzkou spolupráci české a irácké diplomacie.