Rusko podle amerického generála podporuje islamisty z Talibanu

Rusko se podporou islamistického hnutí Taliban pokouší podkopávat snahy Spojených států a NATO o vyřešení konfliktu v Afghánistánu. Prohlásil to vrchní velitel amerických vojsk v Afghánistánu John Nicholson, podle něhož by bylo na místě vyslat do země několik tisíc dalších vojáků mezinárodní mise. Spojené státy by zároveň měly celkově přehodnotit vztah s Pákistánem, který jde proti současné afghánské vládě podporované Západem, citovala Nicholsona agentura Reuters.