Žádná dohoda s Trumpem o Ukrajině není na stole, tvrdí Moskva

V bojích mezi ukrajinskou armádou a separatisty už přišlo o život více než 9800 lidí a dalších 1,5 milionu jich před válkou uprchlo ze svých domovů. V uplynulých týdnech došlo k další eskalaci napětí, a to hlavně v oblasti průmyslového město Avdijivka u Doněcku.

„Momentálně to vypadá, že ukrajinská strana je poměrně dost nervózní z toho, co Trump s Putinem mohou ohledně Ukrajiny dohodnout, byť to oba popírají. Může se snažit získat nějaké strategické území, čemuž by boje kolem Avdijivky odpovídaly. To, co ukrajiské síly získaly, to je strategická pozice, která jim umožňuje kontrolovat nebo ostřelovat důležitou silnici,“ okomentoval situaci politický geograf Vincenc Kopeček.

„Může se jednat ale i o test z ruské nebo separatistické strany, jak zareagují Američané na vyhrocení bojů, na zapojení těžkých zbraní, které by tam vůbec dle minských dohod neměly být. Z Bílého domu jsme viděli umírněnější reakce, ostrá reakce naopak přišla do americké ambasadorky při OSN, která Rusko tvrdě odsoudila,“ připomněl Kopeček.