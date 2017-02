František o korupci ve Vatikánu ví a je klidný. Obrátí se na svatého Josefa

„Korupce ve Vatikánu existuje. Ale já zůstávám v klidu. Když se vyskytne problém, napíši lístek svatému Josefovi a dám ho pod jeho sochu ve svém pokoji, sochu spícího Josefa, která už spí na matraci lístků,“ uvedl František.

Papežovo vyjádření ke korupci ve Vatikánu není první svého druhu. Například již v červnu 2014 se František omluvil za korupci, které se podle něj dopustili i někteří katoličtí duchovní, včetně některých prelátů. „Jako křesťané musíme za takové lidi žádat o odpuštění,“ uvedl tehdy papež.

František okamžitě po nástupu do funkce ohlásil, že bude bojovat proti korupčnímu prostředí v kurii. Jmenoval komisi, která provedla audit vatikánských financí, a nechal zreformovat vatikánskou banku, která byla zapletená do praní peněz, a to i pro italskou mafii.

František trvá na důsledném vyšetřování případů zneužívání