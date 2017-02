Papež ostře kritizuje Barmu: Rohingové umírají jen kvůli tomu, že chtějí žít podle své víry

Rohingové jsou v Barmě často označováni za Bengálce. Barmské úřady je považují za nelegální přistěhovalce z Bangladéše, kteří do země přišli většinou v dobách britské koloniální nadvlády. Příslušníkům zhruba milionové menšiny barmské úřady proto odmítají udělit občanství a neuznávají je jako etnikum. Oboustranné násilnosti si v Arakanském státě vyžádaly v minulosti tisíce obětí. Po střetech mezi buddhisty a muslimy v roce 2012 byly ze svých domovů vyhnány desetitisíce Rohingů.

Obrat přineslo až vyšetřování videozáběrů zachycujících policisty při bití rohingských vesničanů. Na záběrech je vidět, jak policisté bijí mladíka, který sedí vedle desítek dalších mužů s rukama na hlavě. Jiný záběr zachycuje tři uniformované policisty, kteří jednoho z mužů na zemi bijí holemi a pak ho kopnou do obličeje.

Rohingové jsou podle papeže dobří lidé. „Nejsou to křesťané, jsou to mírumilovní lidé a jsou to naši bratři a sestry,“ prohlásil František během středeční audience a vyzval sedm tisíc přítomných, aby se k němu připojili v modlitbě za Rohingy, kteří jsou „pronásledováni Barmou a prchají z jednoho místa na druhé, protože je nikdo nechce“.

Jak připomíná server The Independent, podmínky, v nichž žijí Rohingové, se dají jen stěží přesně zdokumentovat, protože barmská vláda striktně omezuje přístup do Arakanského státu.