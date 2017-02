Jízdní řád jednání o brexitu? Zatím je v mlze, EU i Londýn čekají náročné roky

Otázky do Hyde Parku ČT24 můžete posílat také prostřednictvím Facebooku – napsat je do aplikace Dotazy pro hosta – nebo Twitteru (k tweetu připojte hashtag ‪#‎hpct24). Můžete také posílat videodotazy přes aplikaci iReportér.

Dolní komora britského parlamentu ve středu podpořila zákon o spuštění procesu odchodu jasnou většinou. Předloha o pouhých 133 slovech prošla v původním znění. Někteří opoziční poslanci se neúspěšně pokusili prosadit řadu úprav – třeba to, aby měl parlament větší vliv na rozhovory o odchodu země z Unie, nebo aby občanům Unie žijícím ve Spojeném království bylo umožněno v zemi zůstat i po brexitu.

Návrh nyní míří do Sněmovny lordů, kde proběhnou celkem tři čtení. Pokud by zákonodárci požadovali v legislativě změny, začátek jednání by se mohl oddálit, protože by se zákon vrátil do sněmovny. To se ovšem neočekává.

Proces schvalování zákona by tak měl být hotov nejpozději do 7. března. Pak vyjádří svůj souhlas královna Alžběta II., která je tradičně nadstranická, ani v této fázi proto vláda nemusí mít obavy.