Plán prohloubit Labe v Hamburku, aby tam mohly větší lodě, zarazil soud

Plány na prohlubování řečiště přitom úředníci připravovali skoro 15 let. Hamburský přístav se měl díky němu stát atraktivnější pro velké kontejnerové lodě a i jejich plavba k přístavu měla být jednodušší.

Rejdařské společnosti proto plánovaly posílení pravidelných hamburských linek do Asie, na které jsou nasazovány ty největší kontejnerová plavidla. V současné době nemohou být kvůli mělkému korytu Labe lodě plně nakládány a navíc se s nimi musí obtížně manévrovat.

Náklady na úpravu vodní cesty se odhadují na více než 600 milionů eur (16,2 miliardy korun). Z přístavu by se díky bez problémů dostaly do Severního moře lodě s ponorem 13,5 metru, při přílivu pak i ty s ponorem až 14,5 metru. Šlo by o deváté zvětšování koryta v dolním toku Labe v historii, poslední prohlubování proběhlo v 90. letech.