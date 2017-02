Keňská vláda chtěla poslat statisíce uprchlíků domů, soud jí vystavil stopku

Soud označil vládní rozhodnutí za nezákonné, protiústavní, diskriminační a odporující mezinárodním dohodám, které chrání uprchlíky před navracením do konfliktních zón. Vláda podle justice neprokázala, že by Somálsko bylo bezpečnou zemí, do níž by se běženci mohli vrátit.

Vláda mluví o táboru jako o hnízdu radikálů

Soudci tak vyhověli stížnosti podané Keňskou národní komisí pro lidská práva (KNCHR) a keňskou nevládní organizací. V táboře Dadaab je přes 200 tisíc lidí. Podle vlády představuje pro Keňu existenční hrozbu. „Tábory se staly živnou půdou pro milice Al-Šabáb i pašeráctví,“ prohlásil keňský ministr vnitra Joseph Nkaissery.

Jako příklad vláda uváděla teroristické útoky na nákupní středisko Westgate v roce 2013 a na univerzitu v Garisse v roce 2015, které si vyžádaly celkem více než 200 obětí. Plány na atentáty prý islamisté připravili právě v Dadaabu.