Kissinger: Souhlasím s Trumpem. Vztah mezi USA a Evropou se musí předefinovat

přehrát video Interview ČT24 s Henrym Kissingerem

Kdy jste se poprvé viděl s Václavem Havlem a jak na tohoto státníka vzpomínáte?

Myslím si, že jsem se s ním poprvé setkal skrze Miloše Formana. Vybudoval jsem si k němu velký obdiv kvůli jeho veřejným vystoupením a jeho minulosti. Ale mám za to, že jsem se s ním poprvé setkal v Praze a seznámil nás Miloš.



Kým pro Vás byl? Byl to politik, disident, spisovatel, vy jste ho jednou nazval… Nejdříve jsem ho poznal jako disidenta a jako příklad snahy o svobodu v zemích, které jsme považovali za satelitní země Ruska, Sovětského svazu. Pak jsem ho poznal blíž a stali jsme se osobními přáteli. Několikrát navštívil můj venkovský dům v Connecticutu, já ho navštívil na Pražském hradě, taky si myslím že několikrát. Šli jsme spolu na jazzovou hudbu v centru New Yorku, kterou znal mnohem líp než já. Musel mě představit několika těmto účinkujícím, které znal aspoň díky jejich reputaci. A co vaše myšlenky? Vy jste konzervativec, on byl spíš liberál. To samozřejmě neznamená, že byste se navzájem nemohli obdivovat, ale jak jste spolu vycházeli, co se týče těchto politických otázek? Otázka konzervatismu a liberalismu nikdy nevyvstala. Když jsem se s ním poprvé setkal, byl odpůrcem Severoatlantické aliance. Nechtěl, aby bylo Československo zapojené do žádného vojenského uspořádání. Vydali jsme se spolu na procházku po Hradě a mluvili jsme o tom. Já jsem byl jiného názoru, byl jsem pro české členství v NATO. Nemůžu říct, že bych ho v téhle konverzaci přesvědčil. Ale pak asi po roce změnil názor. Stal se zastáncem vstupu do NATO. Po čase pak toho byl ještě vášnivějším obhájcem než já. Proč si myslíte, že tomu tak bylo a že změnil názor? Nabyl přesvědčení, že bezpečnost České republiky může být potenciálně ohrožena. Domníval se taky, že šlo o základní otázky svobody a že by nebylo vhodné, aby Česká republika stála opodál. Byl samozřejmě emocionálně oddaný úspěchu demokracie v Evropě.

Fakta Henry Kissinger (Heinz Alfred Kissinger) Henry Kissinger (Heinz Alfred Kissinger) Kissingerova kariéra a osobní život: Heinz Alfred Kissinger se narodil 27. května 1923 v bavorském městě Fürth. V roce 1938 uprchl s židovskými rodiči před nacisty do USA, kde se z něj stal Henry. Vystudoval historii a filozofii na Harvardově univerzitě, kde získal v roce 1954 doktorát a kde jako profesor učil do konce šedesátých let. Cestu do Bílého domu zahájil jako poradce miliardáře a pozdějšího viceprezidenta Nelsona Rockefellera, radil i sboru náčelníků štábů, Radě národní bezpečnosti, agentuře pro kontrolu zbrojení, ministerstvu zahraničí a prezidentům Richardu Nixonovi a Geraldu Fordovi. Ministrem zahraničí byl od roku 1973 do roku 1977. I v 80. a 90. letech zůstal vlivnou postavou zahraniční politiky USA. Kromě komentářů do novin a přednášek (v roce 1998 také v Praze na Foru 2000) se věnoval poradenství ve své firmě Kissinger Associates Inc. a seděl v několika správních radách. Kontroverzní reakce vzbudilo v listopadu 2002 jeho jmenování předsedou komise k vyšetření událostí 11. září 2001. Funkci složil po pár dnech kvůli spekulacím o střetu zájmů. Kromě Nobelovy ceny je Kissinger nositelem i dalších ocenění , například americké prezidentské medaile Svobody (1977), medaile Za svobodu (1986) či Řádu Tomáše Garrigua Masaryka (1998). Je autorem několika knih , mj. Umění diplomacie (1994). O jeho stinných stránkách hovoří anglický novinář Christopher Hitchens v knize The Trial of Henry Kissinger (2001). Uznávaný politolog a diplomat Kissinger, který se v roce 1974 podruhé oženil a s první ženou má dvě děti (Alžbětu a Davida), proslul také jako sukničkář. Výlety za děvčaty prý používal i jako zástěrku pro tajné diplomatické schůzky.

Kissingerova politika: Přezdívali mu Machiavelli, protože se držel hesla: státní zájem světí prostředky. Druhou zásadou jeho „realpolitiky“ bylo udržet světovou rovnováhu, a to i skrze spolupráci s odvěkým rivalem. Kissinger zahájil jako poradce prezidenta a ministr zahraničí politiku usmiřování se Sovětským svazem, dosáhl obnovení vztahů s komunistickou Čínou a vyjednal dohodu o míru a odchodu amerických vojsk z Vietnamu, za což dostal v roce 1973 Nobelovu cenu za mír. Ve své době patřil k nejvlivnějším politikům. Úspěchy slavil i s takzvanou kyvadlovou diplomacií, a to zejména na Blízkém východě, kde přispěl v roce 1973 k dohodě mezi Izraelci a Egypťany v jomkipurské válce. Kuriózně navázal vztahy USA s Čínou, narušené od konce 40. let. Kromě tajných schůzek využil k rozehřátí zamrzlých vztahů i sportovní utkání ve stolním tenise, čímž vytvořil termín „pingpongová diplomacie“. Kontroverzní je Kissingerův podíl na konci vietnamské války, v níž jako poradce prezidenta Richarda Nixona pro národní bezpečnost původně zastával rozhodnou politiku. Nakonec ale přispěl k uzavření míru v Paříži v roce 1973, což sice vedlo k odchodu amerických vojsk, ve svém důsledku však i k vítězství komunistického severu. Někteří Kissingerovi vytýkali i porušování lidských práv, jehož se měl dopouštět podporou diktátorů, kteří vyhovovali americkým zájmům. Podle kritiků svou roli sehrál Kissinger i při násilném obsazení Východního Timoru indonéskými jednotkami v roce 1976, když souhlasil s tajnými americkými dodávkami zbraní indonéskému diktátorovi Suhartovi.

V roce 1997 jste vypovídal před Kongresem a řekl jste doslova: „Horlivý lidskoprávní aktivista… tedy Havel… určitě oceňuje argument s cílem podpořit demokratický vývoj v Rusku. Ale přirozeně si myslí, že i ten nejoptimističtější výsledek bude trvat déle, než je bezpečně slučitelné s tvorbou vakua ve střední Evropě.“ Tedy v podstatě stejná slova, jako jste použil teď. Jak se na tyhle své věty díváte po 20 letech? Myslím, že jsem měl pravdu. Havel byl přesvědčen o tom, že ať už bude vývoj v Rusku jakýkoliv, mohou se moci zmocnit síly, které budou trvat na tradičních mocenských vztazích. A on chtěl, aby Česká republika byla na straně svobody.

Nemám rád otázky co by kdyby, ale přesto: Pokud by Havel žil, jak by se díval na dnešní Rusko a vztah mezi NATO a Ruskem? To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě, jak se náš vztah vyvíjel, nakonec jsme měli sklony končit na stejné straně, měli jsme stejný názor. Ale jeho instinkt by byl: „Pojďme se připravit na vyjednávání s Ruskem“, tedy jako můj. Je možné, že by zvolil trochu silnější postup, ale to není úplně přesně to správné.

Odkaz Politici střední a východní Evropy varovali Trumpa před Putinem

Otázkou totiž není, jestli vůči Rusku přistupovat tvrdě, nebo ne. Otázkou je, jestli lze definovat výsledek, s nímž by střední Evropa mohla žít. Středoevropské země byly a jsou samozřejmě vystavené daleko většímu bezprostřednímu tlaku, než bychom mohli být my takto daleko.