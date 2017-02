USA se možná brzy zeptá: Chcete vízum? Dejte nám hesla do vašich účtů na sociálních sítích

Při zvažování, komu udělit vízum do Spojených států či nikoliv, by americké ambasády měly mít do budoucna možnost takovou žádost zamítnout v případě, že žadatel odmítne poskytnout úřadům svá přístupová hesla do vlastních účtů na sociálních sítích. Pro agenturu AFP to uvedl americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly.