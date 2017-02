Britské poslance čeká historické hlasování o spuštění „rozvodu“ s Unií

Británie musí zaplatit, co si objednala, ozývá se z Bruselu

Evropská komise (EK) přitom Británii naznačuje, že odchod nebude zadarmo. Finanční závazky, které přijala během členství, bude prý muset země dodržet.

„Je to jako když jdete do hospody s 27 kamarády a objednáte rundu piv. Pokud pak potřebujete odejít a mejdan dál pokračuje, stejně musíte zaplatit to, co jste objednali,“ poznamenal mluvčí EK Margaritis Schinas.