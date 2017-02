Rozhodnutí ohledně Trumpova dekretu padne v během týdne

V pondělí soud obdržel doplňující materiály od ministerstva spravedlnosti, které požádalo o zrušení pátečního verdiktu federálního soudce v Seattlu. Ten obyvatelům sedmi většinou muslimských zemí opět umožnil vstupovat na americké území poté, co to prezident exekutivním příkazem zakázal.

Některé části Trumpova výnosu jsou zmrazeny, než se vyjasní detaily. Rozhodnutí soudu naznačuje, že dekret velmi pravděpodobně porušuje americkou ústavu. Objasnit by se to mělo pravděpodobně v únoru.

Kdo je v současnosti na základě vyhlášky zadržován, nesmí být zatím poslán do své vlasti. Platí to pro všechny, kdo mají platné vízum nebo takzvanou zelenou kartu či jsou součástí amerického programu pro uprchlíky nebo jsou jinak úředně oprávněni přijet do USA.

„Z mého pohledu je ten výnos téměř neuvěřitelný. Bizarní je už v tom, jak volí státy, u kterých to opatření zavádí. Odvolává se také na pravomoc prezidenta někde z roku 1952 a přehlíží, že imigrační zákon později někdo novelizoval a zavedl do něj zákaz diskriminace.“

K žalobě proti exekutivnímu příkazu, který je nejdiskutovanějším z řady kontroverzních Trumpových kroků, se připojili někteří bývalí vrcholní politici, bezpečnostní experti či mnoho technologických firem, které se bojí ztráty pracovníků ze zahraničí.

Šolc: Rozhodnutí Nejvyššího soudu politické názory neovlivní

Bez ohledu na verdikt soudu v San Francisku se očekává, že poslední slovo ve sporu bude mít Nejvyšší soud USA. Šolc nečeká, že by do verdiktu zasáhly politické preference jednotlivých soudců.

„Přestože se tam soudci dostávali s jistou sadou názorů, nyní se dostáváme do oblasti lidskoprávní, v níž soud vždy rozhodoval jednolitě. Neočekávám velký střet mezi soudci, kteří byli nominování republikánskými prezidenty a těmi, kteří přišli na základě demokratické nominace,“ dodal Šolc.

Díky pozastavení zákazu vstupu občanů vybraných sedmi muslimských zemí se nyní lidé snaží na posledních chvíli využít situace a do Spojených států odcestovat. Jak upozornil profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš, rozhodně se nejdná o masy lidí bez řádného prověření: „Tito lidé prošli velice tvrdým prošetřováním ze strany amerických imigračních úřadů a mají v pasech platná víza. Bez toho by nemohli nikdy ani nasednout do letadel. Nejsou to nějaké davy, které se valí na letiště a snaží se dostat do USA.“