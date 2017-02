Mistr diplomacie, nebo válečný zločinec? Rozporuplný odkaz Henryho Kissingera

Cestu do Bílého domu zahájil jako poradce miliardáře a pozdějšího viceprezidenta Nelsona Rockefellera. Už za prezidentů Kennedyho a Johnsona radil Radě národní bezpečnosti, v případě Kennedyho období se ale ve funkci dlouho neohřál. Přišel o ni poté, co na oficiální návštěvě Pákistánu prohlásil, že „problému okolo Balúčistánu by si nevšiml, ani kdyby ho praštil do obličeje“.

Podobná pro diplomata nemístná prohlášení si neodpustil ani později – Bangladéš jednou například označil za „případ na odpis“ a v souvislosti s irácko-iránskou válkou zase konstatoval, že „je škoda, že nemohou prohrát oba.“

Kissinger radil i sboru náčelníků štábů nebo agentuře pro kontrolu zbrojení, samozřejmě také ministerstvu zahraničí a prezidentům Richardu Nixonovi a Geraldu Fordovi. Šéfem diplomacie byl od roku 1973 do roku 1977, aféra Watergate, která v roce 1974 smetla Nixona, se ho v podstatě nedotkla.

I v osmdesátých a devadesátých letech zůstal vlivnou postavou zahraniční politiky USA. Kromě komentářů do novin a přednášek (v roce 1998 také v Praze na Foru 2000) se věnoval poradenství ve své firmě Kissinger Associates Inc. a seděl v několika správních radách.