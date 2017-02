Fillonova hvězda padá. Favoritem boje o Elyseje se stal Macron

V prvním kole francouzských prezidentských voleb 23. dubna by podle respondentů měla získat nejvíc hlasů šéfka krajní pravice Marine Le Penová, a to 26 až 27 procent, druhým postupujícím do rozhodujícího kola voleb 7. května má být nově Macron s 22 až 23 procenty. Fillonovi se nyní předvídá jen 19 až 20 procent hlasů. Kandidát vládních socialistů Benoit Hamon by skončil až čtvrtý s 16 až 17 procenty.

Ve druhém kole voleb by měl podle průzkumu Macron jasně porazit Le Penovou poměrem 65 ku 35 procentům odevzdaných hlasů.

Konzervativci prý už hledají nového kandidáta