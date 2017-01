Francouzští socialisté vyšlou do prezidentských voleb Hamona

Devětačtyřicetiletý Hamon vystudoval univerzitu v Brestu v Bretani, je poslancem za Yvelines u Paříže. Je nejmladším a nejlevicovějším kandidátem levicových primárek. Mezi lety 2004 až 2009 byl členem Evropského parlamentu. Prezident Francois Hollande ho v roce 2012 jmenoval juniorním ministrem financí, v roce 2014 se stal ministrem školství, brzy ale z funkce odešel kvůli tomu, že Hollande podle něj neuplatňoval dostatečně socialistickou agendu.

S čím jde do voleb:

Hamon chce snížit pracovní týden z 35 na 32 hodin a zavést základní příjem pro osoby od 18 do 25 let, který se poté rozšíří na všechny. Obviňuje politiky napravo i nalevo politického spektra, že zneužívají sekularismu v zemi a cílí na francouzské muslimy. Byl proti zákazu burkin. Rád by zlegalizoval marihuanu i eutanazii a podporuje využívání energie z obnovitelných zdrojů.