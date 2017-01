Zničené vinice a obce, které mizí z mapy. Chile sužují rekordní požáry

Plameny strávily na 1500 domů. Lidi přicházejí o celá živobytí. „Uhořela nám všechna kuřata. Dvě stodoly plné kuřat. Bylo jich víc než 10 tisíc,“ konstatovala dcera majitelky farmy.

Druhá civilní oběť zemřela ve městě Lloicura v regionu Bío-Bío. Boj s ohnivým živlem stěžují vysoké teploty, které sahají k 39 stupňům, vyprahlá země po dlouhém suchu a vítr o rychlosti kolem 50 kilometrů za hodinu, který často mění směr.

V některých regionech se oheň přehnal i víc než stovkou vinohradů. Vinařství, které je pro Chile důležitý zdroj příjmů, tak zřejmě čekají chudé roky. „Chápu vaši bolest, chápu váš vztek. Jediné, co můžu říct, je to, že lidé, kteří bojují proti ohni, to dělají za cenu nesmírného hrdinství,“ vzkázala lidu chilská prezidentka Michelle Bacheletová.

Některé z požárů byly způsobeny žháři. Policie v této souvislosti zadržela již 21 podezřelých, několik z nich už obvinila. V jednom z nejpostiženějších regionů O'Higgins byli ze žhářství obviněni dva bývalí hasiči.

S ohnivým živlem bojuje nyní kolem čtyř tisíc hasičů. Všichni jsou dobrovolníci, protože Chile je jedinou zemí světa, která nemá ani jeden placený hasičský sbor. Pomoc dorazila i ze zahraničí, z Francie a Mexika poslali experty a přijeli také hasiči z Kolumbie.

Do Chile přiletěl i největší hasicí letoun, předělaný Boeing 747, který poskytla vládě chilská emigrantka a její americký manžel. Rusko zase nabídlo letoun Iljušin Il-76, který pojme až 42 tun vody.