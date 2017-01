V Jihočínském moři vládneme my, obořila se Čína na Trumpova mluvčího

„Pokud tyto ostrovy jsou v mezinárodních vodách a nejsou součástí Číny, pak budeme chránit mezinárodní vody před územními nároky cizích států,“ řekl v pondělí mluvčí amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Peking dal najevo, že si takový přístup nenechá líbit. „Suverenita Číny nad ostrovy v Jihočínském moři a přilehlými vodami je neoddiskutovatelná,“ prohlásila mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. „Čína je odhodlána bránit svá práva a zájmy,“ dodala.

Čína prý vede „mírová jednání se zainteresovanými zeměmi regionu“. Mluvčí také zdůraznila, že USA nepatří k zemím, kterých se spor o území v Jihočínském moři týká. „Žádáme Spojené státy, aby respektovaly fakta, mluvily a jednaly s obezřetností a nepoškozovaly mír a stabilitu v Jihočínském moři,“ konstatovala Chua.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson ještě před svým nástupem do funkce tento měsíc prohlásil, že USA by měly zamezit Pekingu v přístupu na nově vytvořené ostrovy ve sporných vodách Jihočínského moře. Čínská státní média pak varovala, že tyto snahy by vedly k „ničivému střetu“.