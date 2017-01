„Hotel Rigopiano nespadl.“ Přepis volání o pomoc odhaluje tragické nedorozumění

Ředitel hotelu Rigopiano několik hodin před neštěstím naléhavě žádal úřady o pomoc. Učinil tak po prvním z několika zemětřesení, jež střední Itálii ten den postihlo. Podle svědectví dvou přeživších se většina lidí nacházela v okamžiku pádu laviny v přízemí čtyřpatrové budovy. O hrozící lavině věděli a čekali, až budou moct odjet.

Majitel restaurace Quintino Marcella, jehož zaměstnanec byl v hotelu ubytován, řekl, že mu kuchař Giampiero Parete ve středu večer volal a žádal o pomoc. Řekl mu, že sám se zachránil, ale že jeho žena a děti zůstaly uvnitř hotelu zavaleného lavinou. „Volal mi a říkal: 'Pomoz mi, spadla lavina a hotel pod ní zmizel, je pod ní pohřbený. Jsme tady dva, zavolej záchranáře',“ sdělil Marcella.

Okamžitě proto telefonoval na policii a prefekturu. Tamní středisko pro záchranné operace mu sdělilo, že z hotelu asi před dvěma třemi hodinami volali a řekli, že je vše v pořádku. Marcella pak obvolával pohotovostní čísla, ale nikde ho nebrali vážně.

„Hasiči už Rigopiano ověřovali, spadla stáj v Martinelli“

Úředník, se kterým Marcella telefonoval, považoval informaci o zasypaném hotelu za mylnou. Ten samý den se totiž již objevila zpráva, že několik kilometrů od hotelu se v Martinelli zřítila stáj, kterou vážně poškodilo předchozí zemětřesení.

List La Repubblica přinesl přepis telefonátu, kterým Marcella žádal o pomoc:

Marcella: „Slyšíte mě?“

Úředník: „Ano, slyším vás.“

Marcella: „Příjmením jsem Marcella, křestním Quintino. Můj kuchař mi posílal zprávu přes WhatsApp, že hotel Rigopiano spadl, nic tam nezůstalo… Má tam ženu, malé děti… udělejte něco, hned tam jeďte.“

Úředník: „Tahle zpráva se nám tu objevuje od rána, hasiči už Rigopiano ověřovali, spadla stáj v Martinelli.“

Marcella: „Ne, ne! Můj kuchař mě kontaktoval přes WhatsApp před pěti minutami, jsou tam děti.. brečí v autě… myslí to vážně, prosím.“

Úředník: „Poslyšte, nemáte jeho číslo? Nechte mi jeho telefon, ale tohle tu máme od rána, tenhle příběh, zjistili jsme, že spadla stáj. […] Kdo je ten kuchař?“

Marcella: „Giampiero Parete. Ten z pizzerie, je to Ginův syn…“

Úředník: „Ano, toho znám, dobře ho znám, znám jeho matku. Ale tohle už tu řešíme od rána, 118 (tísňová linka) mi potvrdili, že s manažerem mluvili před pár hodinami, a znovu vám říkám, nic nespadlo, všichni jsou v pořádku.“

Marcella: „Ale jak je to možné?“

Úředník: „Tak si z vás někdo dělá legraci… […] Před dvěma hodinami mám potvrzené, že 118 mluvili s hotelem. Nelžu vám. Kdyby spadnul, myslíte, že bychom pořád seděli tady?“

Marcella: „Dejte mi k telefonu nadřízeného…“

Úředník: „Nevím, jestli si uvědomujete celou situaci, máme na ulicích lidi, lidi s dialýzou, seniory… zkuste kontaktovat nadřízeného. Na shledanou.“