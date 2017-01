Západoafrické státy pozastavily zásah v Gambii, Češi ze země odjíždějí

Nejméně dvacet obrněných vozidel bylo v pátek k vidění v pohraničním městě Karang. Podle svědků se vozidla nepohybovala, zřejmě čekala na rozkaz.

Souza novinářům řekl, že není myslitelné, aby Jammeh směl zůstat v Gambii. Ale v případě smírného vyřešení krize si bude moci vybrat, do jaké země zamíří do exilu. Během čtvrtečních jednání s ECOWAS Jammeh slíbil, že odstoupí, pokud bude mimo jiné moci zůstat ve své rodné vesnici. Regionální společenství na to ale nepřistoupilo s tím, že Jammeho setrvání v Gambii by představovalo bezpečnostní riziko.

Do Gambie v poledne přicestovali prezidenti Guineje a Mauritánie Alpha Conde a Mohamed Ould Abdel Aziz, aby se pokusili dlouholetého gambijského vůdce přesvědčit k odstoupení. Právě do Mauritánie by teoreticky mohl Jammeh odejít do exilu, píše agentura AP.